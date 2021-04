Borussias Talent : Italiano überzeugt bei der U23 auch als Verteidiger

Spielte für die U23 zuletzt links hinten: Jacob Italiano. Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Der 19 Jahre alte Australier Jacob Italiano ist eigentlich Stürmer, Borussias U23-Trainer Heiko Vogel setzte ihn zuletzt jedoch zweimal als Linksverteidiger ein – durchaus mit Erfolg.

Sicherlich gibt es für Trainer Heiko Vogel angenehmere Momente als den, wenn er nach einem 1:4 seiner Gladbacher U23 gegen Borussia Dortmund wie am Samstag Rede und Antwort stehen muss. Doch in diesem Fall hatte er eindeutig auch positive Dinge gesehen, und dazu gehörte fraglos der Auftritt des Australiers Jacob Italiano. Denn der 19-Jährige, der eigentlich Stürmer ist und bevorzugt über die linke Seite angreift, sah sich diesmal als Verteidiger auf eben dieser Außenbahn.

„Jacob ist ein Spieler, der alles annimmt, was man ihm auf dem Platz vorgibt, und deshalb war das auch diesmal überhaupt kein Problem für ihn“, sagte Vogel. „Er hatte das auch in Essen schon gespielt, und ich würde ihn dort ja nicht einsetzen, wenn ich nicht wüsste, dass er das kann.“ Auf den ersten Blick scheint es kein besonderer Ausweis der Klasse zu sein, wenn ein Verteidiger in beiden Einsätzen auf dieser Position mit seinem Team jeweils vier Gegentreffer kassiert. Doch schon ein erster Blick auf die Fakten relativiert das. Denn beim 0:4 in Essen resultierten drei Treffer aus Standardsituationen, und gegen die Dortmunder machte Italiano seine Seite ebenfalls gut dicht, ließ im Eins-gegen-Eins seine Gegenspieler immer wieder an ihm scheitern.

Seit knapp zwei Jahren ist Italiano nun in Deutschland, und das Projekt ist langfristig angelegt. Der Vertrag läuft bis 2024, und bei einem Spieler dieses Alters sieht man aktuell, dass noch nicht einmal die Position endgültig festgelegt scheint. 37 Spiele hat Italiano bislang in der Regionalliga West bestritten, vier Tore sind ihm dabei gelungen. Da er dabei 35-mal als Offensivspieler auf dem Feld stand, wäre diese Quote natürlich ausbaufähig. Vielleicht ist es daher gar kein schlechter Schachzug, über den 1,77 Meter großen, beidfüßigen, guten Techniker etwas weiter hinten nachzudenken. Gemeinsam mit dem US-Amerikaner Joe Scally, der zuletzt stets auf der rechten Seite verteidigte, hätte Borussia so ein Außenverteidiger-Pärchen, das den offensiven Geist, den viele Trainer dort heute erwarten, verkörpern kann. Am Mittwoch treten die Borussen um 18 Uhr beim Wuppertaler SV an. Es bleibt abzuwarten, in welcher Rolle Italiano diesmal mitwirkt.

