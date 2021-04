Teilnahme an illegaler Party : Embolo muss nach Corona-Verstoß 8400 Euro Bußgeld zahlen

Teilnahme an illegaler Party

Essen Die Stadt Essen hat nach einer illegalen Party im Januar ein Bußgeld gegen Borussia-Profi Breel Embolo verhängt. Eine Sprecherin erklärte, welche Verstöße dem Schweizer zur Last gelegt wurden.

Es war ein großes Aufreger-Thema zu Beginn des Jahres: In der Nacht nach dem 2:2 beim VfB Stuttgart machte sich Breel Embolo auf nach Essen zum Baldeneysee, wo er später von der Polizei in einer Wohnung angetroffen wurde - während im direkten Umfeld eine Feier aufgelöst wurde. Nun ist klar: Gegen Borussias Stürmer hat die Stadt Essen nach einer illegalen Party wegen Verstößen gegen Corona-Bestimmungen ein Bußgeld in Höhe von 8400 Euro verhängt.