Wegen Corona-Krise : BVB- und Bayern-Profis verzichten auf Gehalt

Dortmund/München Einnahmen brechen weg, die Zukunft ist ungewiss: Bei immer mehr Bundesliga-Vereinen verzichten die Spieler und leitende Mitarbeiter auf Gehalt.

Bei Borussia Dortmund wissen sie, wie es ist, wenn die Kasse leer ist. Im Herbst 2005 stand der Verein am Abgrund, dass er nicht hinunterstürzte, lag unter anderem an der damaligen Mannschaft: Die Spieler um Jens Lehmann, Stefan Reuter, Torsten Frings und Sebastian Kehl verzichteten auf 20 Prozent ihres Gehalts. Kehl ist heute Lizenzspieler-Chef beim BVB und hat auch jetzt den Ernst der Lage erkannt: In Zeiten der Corona-Pandemie und deshalb wegbrechender Einnahmen wird er sich erneut selbst beschränken. Und nicht nur er.