17 Millionen Jahresgehalt : Coman verlängert beim FC Bayern bis 2027

München Kingsley Coman, Finalheld beim Champions-League-Sieg von Bayern München 2020, bleibt dem Rekordmeister langfristig erhalten. Der 25 Jahre alte Flügelspieler hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag wie erwartet bis 2027 verlängert. Das neue Arbeitspapier soll Coman ein Gehalt von 17 Millionen Euro im Jahr garantieren.

"Der FC Bayern ist meine Heimat geworden", sagte Coman in einem Video, an dessen Ende er ein Trikot mit der Rückennummer "2027" in die Kamera hält. "Ich bin seit sieben Jahren hier. Ich dribble, ich lege auf - und ich treffe. Manchmal auch mit Augen zu", sagte Coman weiter und lächelte. Seinen berühmten Finaltreffer im August 2020 gegen seinen Jugendklub Paris St. Germain (1:0) hatte er per Kopf und mit geschlossenen Augen erzielt.