Nach Corona-Wirbel : DFL prüft Neuregelung zu Spielabsetzungen

Frankfurt Die Deutsche Fußball Liga erwägt eine Anpassung der Regelungen zur Absage von Bundesliga-Spielen an die Corona-Pandemie. Vor allem die Definition von und der Umgang mit Langzeitverletzten steht auf dem Prüfstand.

Die Deutsche Fußball Liga hat auf Kritik reagiert und lässt die aktuellen Regelungen für mögliche Spielabsetzungen von der Saison 2022/23 an erneut überprüfen. Das DFL-Präsidium habe die „Kommission Fußball“ damit beauftragt, teilte die Liga am Dienstag mit, „die bereits begonnene Überprüfung der zuletzt am 14. Mai 2020 ergänzten Regelung insbesondere mit Blick auf die Definition von und den Umgang mit Langzeitverletzten“ fortzusetzen und Vorschläge zu erarbeiten.