Aufatmen beim FC Bayern : Neuer kehrt nach Corona-Infektion zurück

München Das Lazarett lichtet sich. Nach den vielen Corona-Ausfällen beim FC Bayern München ist ein wichtiger Profi wieder an Bord: Manuel Neuer, Torhüter und Kapitän des deutschen Rekordmeisters, trainiert wieder.

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer ist nach seiner Corona-Infektion wieder beim FC Bayern zurück. Der Münchner Kapitän trainierte am Montagnachmittag auf dem Club-Gelände individuell. Der 35-Jährige dürfte am Samstag im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln wieder im Tor des Bundesliga-Serienmeisters stehen. Nach der 1:2-Niederlage zum Rückrundenstart mit einem dezimierten Kader gegen Borussia Mönchengladbach waren am Samstag bereits die ersten Profis nach Corona-Infektionen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt - nun folgte auch Neuer.