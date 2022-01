Ex-Fortune Okoye beim Afrika-Cup : „Unser Ziel ist es, den Pokal zu holen“

Exklusiv Düsseldorf Am Montag geht der Afrika-Cup in Kamerun los. Mit dabei ist auch der ehemalige Düsseldorfer Torhüter Maduka Okoye. Er trifft am Dienstag mit Nigeria auf Ägypten. Was er sich beim Turnier ausrechnet. Und warum er sich auf das Duell mit Mohamed Salah freut.

Für Maduka Okoye geht ein Traum in Erfüllung: Zum ersten Mal ist er für sein Land bei einem großen Turnier dabei. Mit Nigeria spielt der ehemalige Fortuna-Torhüter beim diesjährigen Afrika-Cup mit. Dort soll er mit seinen Paraden dafür sorgen, dass es für die Westafrikaner in diesem Turnier möglichst weit geht. „Wir haben lange dafür gekämpft, um bei diesem Turnier dabeisein zu können. Jetzt wollen wir natürlich auch alles geben, was in uns steckt“, erklärt Okoye im Gespräch mit unserer Redaktion. „Unser Ziel ist es, den Pokal zu holen“.

Dabei sorgt der Afrika-Cup im Hochrisikogebiet Kamerun schon vor dem ersten Anpfiff für heftige Diskussionen. Zahlreiche Klubs sind wegen der Abstellungen ihrer Spieler für das Turnier (bis 6. Februar) mitten in der Saison sauer. Doch eine Alternative gab es nicht. Im Sommer ist in Kamerun Regenzeit. Zudem steht schon im November die WM in Katar an.

In Afrika stößt die Kritik auf wenig Verständnis - auch wenn es in den vergangenen Tagen schon viele Coronafälle gab. Unter anderem wurde der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun) positiv getestet. „Solange das Virus so präsent ist, wird es immer Kritik geben. Aber die Europameisterschaft wurde vor einem halben Jahr ja auch normal ausgetragen – mit Zuschauern in den Stadien“, erklärt Okoye. „Und hier wird genauso streng auf die Hygieneregeln geachtet. Ich finde, dass diese Diskussion nicht zielführend ist.“

Die Vorfreude bei den Akteuren ist also dennoch groß - so natürlich auch bei Okoye. Der 22-Jährige trifft mit Nigeria am Dienstag (17 Uhr) auf Ägypten mit Superstar Mohamed Salah. Dem Angreifer des FC Liverpool wird Okoye bald häufiger begegnen. Denn der Torhüter schnürt seine Schuhe ab der kommenden Saison für den FC Watford in der Premier League. Die Engländer verpflichteten Okoye jüngst von Sparta Rotterdam. Auch Fortuna profitierte von der Ablösesumme.

„Das ist ja irgendwie schon der erste Härtetest für unsere Spiele in der Premier League gegeneinander. Natürlich verspürt man da Vorfreude“, verrät Okoye. „Mo Salah ist einer der besten Spieler der Welt. Vielleicht sogar der beste. An solchen Herausforderungen kann man nur wachsen. Ich bin bereit, um allen zu zeigen, was ich kann.“