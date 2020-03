Wegen Coronavirus : Watzke sieht Profifußball in der „größten Krise seiner Geschichte“

Dortmund Hans-Joachim Watzke sieht den deutschen Profi-Fußball angesichts des Coronavirus in der größten Krise seiner Geschichte. Borussia Dortmunds Geschäftsführer sorgt sich zudem um die Zukunft einiger Vereine.

„Es steht zu hoffen, dass die Bundesliga-Clubs in den vergangenen Jahren so viel Substanz gebildet haben, dass alle diese Krise überstehen“, sagte Watzke in einer BVB-Mitteilung am Freitagabend. Für die Borussia sieht der 60-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand keine „existenzielle Gefährdung“.