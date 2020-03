„Wir sitzen alle in einem Boot“ : Spieler der Handball-Bundesliga stimmen Gehaltsverzicht zu

Hamburg Die Handballprofis der Bundesliga setzen in der schweren wirtschaftlichen Krise angesichts der Corona-Pandemie ein klares Zeichen und verzichten auf Gehälter.

Zuletzt hatten Spitzenfunktionäre der HBL öffentlich einen Gehaltsverzicht der Akteure angeregt und immer stärker auch eingefordert. Noch am Freitag sprach Geschäftsführer Bob Hanning von den Füchsen Berlin im ZDF-Mittagsmagazin von einem Vier-Säulen-Modell um die Klubs zu retten. Neben Sponsoren, Zuschauern und dem Staat seien auch die Profis gefordert, sie müssten "in den Topf einzahlen".

"Wir wissen in der momentanen Situation alle noch nicht, was uns noch alles erwartet. Aber wir haben volles Vertrauen in den Staat, dass er die Bedeutung des Spitzensports im Auge behält", sagte der 47 Jahre alte frühere Bundesliga-Profi: "Ich sehe die Politiker in der Pflicht, die Gesellschaft und damit auch die Arbeitsplätze am Leben zu halten."