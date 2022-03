Derby-Frust und Euro-Aus : Bayer fährt mit Wut im Bauch nach Wolfsburg

Leverkusen Nach dem Aus im Achtelfinale der Europa League gegen Bergamo hat Bayer Leverkusen nur noch ein Saisonziel: den Einzug in die Champions League. Am Sonntag geht es für die Werkself beim VfL Wolfsburg weiter.

Am Ende hat es für die Werkself wieder einmal nicht gereicht. Seit dem Erreichen des Champions-League-Finales 2002 ist Bayer Leverkusen auf europäischer Bühne nicht mehr über das Viertelfinale hinausgekommen. In den vergangenen zehn Jahren musste Bayer in acht von zehn K.o-Runden gleich zu Beginn die Segel streichen. Mit dem 0:1 gegen Atalanta Bergamo war das Kapitel Europa League für die Rheinländer in dieser Saison in der Runde der letzten 16 Mannschaften beendet. Das Hinspiel in Italien hatte das Team von Trainer Gerardo Seoane mit 2:3 verloren.

„Wir ärgern uns maßlos“, ließ Mittelfeldspieler Robert Andrich seinem Frust freien Lauf. Er sei „sehr angefressen“ und betonte: „Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir in den entscheidenden Momenten einfach nicht das Tor machen.“ Den ohne die verletzten Florian Wirtz, Patrik Schick und Jeremie Frimpong angetretenen Leverkusenern fehlten im Angriffsspiel die zündenden Ideen. Tauchte dann doch einmal ein Bayer-Profi frei vor dem gegnerischen Tor auf, versagten ihm die Nerven – so wie Moussa Diaby jeweils zu Beginn beider Halbzeiten. Coach Seoane attestierte seiner Elf etwas wohlwollend ein „über weite Strecken gutes Spiel.“ Die mangelnde Abgezocktheit und fehlende Torgefahr war aber freilich auch dem Schweizer nicht verborgen geblieben.

Mit dem Aus im Achtelfinale des Wettbewerbs steht nun fest, dass Sportgeschäftsführer Rudi Völler, der nach dieser Saison in den Gesellschafterausschuss des Werksklubs wechselt, seine Spieler- und Managerkarriere in Leverkusen titellos beenden wird. Acht Spieltage bleiben Bayer 04 noch, um zumindest in der Liga noch das Saisonziel zu erreichen und in die Königsklasse einzuziehen. Derzeit liegt Leverkusen auf dem dritten Platz, doch die Konkurrenz aus Leipzig, Freiburg und Hoffenheim lauert nur einen Punkt dahinter.

