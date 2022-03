Mitchel Bakker

Spielte vor allem in der ersten Halbzeit mit viel Dampf und bereitete mit einem starken Vorstoß die Großchance von MoussaDiaby vor (8.). Auch sonst warf der Niederländer seine ganze Wucht in die Wagschale und stellte Bergamos Defensive vor Probleme. Nach dem Seitenwechsel ging es der 21-Jährige etwas ruhiger an, ohne dabei den Faden zu verlieren.

Note: 2-