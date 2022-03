Viertelfinale als Ziel : Bayer-Coach Seoane hofft auf Trotzreaktion gegen Bergamo

Leverkusen Die Ausfälle von Wirtz und Frimpong sind für Bayer Leverkusen sehr schmerzhaft. Dennoch will Trainer Gerardo Seoane ins Viertelfinale der Europa League. Dafür braucht es einen Sieg gegen Atalanta Bergamo.

Trotzreaktion oder weiterer Rückschlag - Bayer Leverkusen steht im Saison-Endspurt am Scheideweg. Mental schwer angeschlagenen nach den schweren Verletzungen der Schlüsselspieler Florian Wirtz und Jeremie Frimpong muss die Werkself am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) zum Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo antreten. „Man kann enttäuscht sein, trotzdem müssen wir jetzt nach vorne schauen. Wir können aber auch eine gewisse Stärke daraus ziehen, indem wir alle noch mehr zusammenrücken jetzt“, forderte Leverkusens Trainer Gerardo Seoane am Mittwoch.

Nicht minder bitter für die Werkself ist der Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk von Frimpong. Auch der Rechtsverteidiger, der in 25 von bislang 26 Bundesligaspielen zur Startelf gehörte, wird in dieser Saison nicht mehr spielen. Gerade jetzt im Hinblick auf das 2:3 im Hinspiel könnte Leverkusen zudem die Treffsicherheit von Torjäger Patrik Schick bestens gebrauchen. Doch der Tscheche fällt ebenfalls noch wegen der Nachwehen einer Wadenverletzung aus, auch wenn ihn sein Nationaltrainer Jaroslav Silhavy für das Playoff-Spiel in der WM-Qualifikation gegen Schweden am 24. März nominierte.