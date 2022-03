Schwere Knieverletzung : Wirtz-Schock überschattet Bayers 0:1 gegen Köln

Leverkusen Kingsley Schindlers Tor entscheidet das 68. Duell der rheinischen Nachbarn zugunsten des 1. FC Köln. In Leverkusen beginnt nach der Niederlage das bange Warten auf die Diagnosen von Florian Wirtz und Jeremie Frimpong.

Es gibt in Leverkusen genau ein Spiel, das die Fans auf die Bismarckstraße treibt, um vorher Spalier für den Mannschaftsbus zu stehen, die Werkself anzufeuern und hier und da auch Pyro zu zünden: das Derby gegen den 1. FC Köln. Nicht ganz pandemiekonform, dafür umso lautstärker war die volksfestartige Kulisse auf dem Weg Richtung Stadion – und die 22.658 erlaubten Zuschauer in der BayArena standen dem in nichts nach. Sie erlebten ein intensives, hitziges und von zwei womöglich schweren Verletzungen geprägtes Spiel, das mit einem 0:1 (0:0) aus Leverkusener Sicht endete.

„Viel Power, viel Energie, viel Pressing“ hatte Bayers Trainer Gerardo Seoane im Vorfeld des 68. Bundesliga-Duells der direkten Nachbarn erwartet – und tatsächlich begannen beide Teams mit hoher Intensität, wobei die Domstädter etwas resoluter zur Sache gingen. Nach einem Zusammenprall mit Florian Kainz musste Jeremie Frimpong länger behandelt werden, ehe er gestützt vom Platz humpelte. Erst signalisierte der Niederländer, dass es für ihn weitergehen könnte, doch nach wenigen Schritten saß er wieder auf dem Rasen und musste letztlich ausgewechselt werden (13.). Das sah nach einer Verletzung am Sprunggelenk aus.

Der zweite, ungleich heftigere Schock ereilte die Bayer-Fans in der 24. Minute. Luca Kilian räumte vor dem Strafraum Florian Wirtz ab. Der Zweikampf fiel in die Kategorie gesunde Härte, doch der 18-jährige Leverkusener verdrehte sich bei der Aktion das linke Knie. Minutenlang musste der einst in Köln ausgebildete und in Leverkusen zum Nationalspieler durchgestartete Wirtz behandelt werden, ehe er auf einer Liege vom Platz getragen wurde. Das war der Moment, in dem auch der bis dahin hämische Gästeblock den Ernst der Lage verstanden hatte und verhalten applaudierte. Eine Diagnose gibt es freilich noch nicht, der Verdacht auf einen Kreuzbandriss liegt aber nah.

Es wurde indes auch Fußball mit phasenweise hohem Unterhaltungswert gespielt. Erst vergab Paulinho die erste gute Gelegenheit der Partie (10.), auf der Gegenseite verbuchte Ondrej Duda aus der Distanz einen guten Abschluss für den FC – kein Problem für Lukas Hradecky (15.). Eine deutlich spektakulärere Parade musste sein Kölner Pendant Marvin Schwäbe nach rund 18 Minuten auf den Rasen zaubern. Nach einem starken Durchstecker von Wirtz tauchte erneut Paulinho alleine vor dem Schlussmann der Gäste auf und scheiterte aus wenigen Metern an dessen überragender Fußabwehr (17.). Wiederum Kainz war es, der es mit einem schönen Schlenzer aus 17 Metern versuchte und damit Hradecky zu einer Parade zwang (20.).

Bis zu dem Wirtz-Schock ging es munter hin und her zwischen den rheinischen Rivalen. Die Werkself hatte in der Anfangsphase die klareren Chancen, die Geißböcke hingegen pressten bisweilen als würde es kein Morgen geben. Leverkusen blieb in der im weiteren Verlauf zunehmend zerfahrenen Partie das bessere Team, allerdings auch etwas zu unpräzise bei der Chancenverwertung. Moussa Diaby versuchte es vergeblich aus spitzem Winkel (35.), ansonsten gab es nur im Ansatz gefährliche Aktionen – wie etwa Kerem Demirbays Freistoß aus rund 20 Metern, der über das Kölner Tor zischte (41.). So ging es torlos in die Kabinen.

In der 55. Minute war zum erstem Mal etwas von FC-Topscorer Anthony Modeste zu sehen, der zentral vor dem Tor aus zehn Metern eine Kopfballchance vergab. Bayer, das in limitierten Sondertrikots spielte, deren Erlös der Ukraine-Hilfe zugute kommt, war immer wieder vielversprechend Richtung Schwäbes Kasten unterwegs. Doch die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane wurde entweder durch Fouls, starke Grätschen der Kölner Defensive oder eigene Ungenauigkeiten gestoppt.

Just als die Partie nach einigen Wechseln nur noch dahinzuplätschern drohte, traf Kingsley Schindler zum 1:0 für die Gäste (67.). Kölns Coach Steffen Baumgart hatte den 28-Jährigen wenige Minuten zuvor für Ellyes Skhiri ins Spiel gebracht, auch die Vorlage kam von einem Joker: Dejan Ljubicic brachte den Ball kurz vor der Grundlinie hoch zum Torschützen in den Strafraum, der mit einer ansehnlichen Direktabnahme abschloss.