Derby am Sonntag : Seoane will Kölns Power mit mehr Power kontern

Leverkusen Im Duell gegen den 1. FC Köln geht es für Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane vor allem ums Dagegenhalten, damit sich die individuelle Qualität der Werkself entfalten kann.

Das 2:3 bei Atalanta Bergamo eine Lehrstunde für Bayer Leverkusen zu nennen, ist etwas zu viel des Guten. Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag hat aber durchaus anschaulich demonstriert, dass es im Fußball auf mehr als Talent und Spielwitz ankommt. Insofern war die Niederlage in Norditalien auch eine Lektion für das anstehende Derby gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn).