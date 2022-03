Anruf vom Bundestrainer : Verletzung von Florian Wirtz beschäftigt auch den DFB

Nationaltrainer Hansi Flick am Spielfeldrand. Foto: dpa/Sven Hoppe

Leverkusen Nationalmannschaftstrainer Hansi Flick hat sich bei Bayer Leverkusens Florian Wirtz nach dessen niederschmetternder Diagnose erkundigt und ihm Mut für die Reha zugesprochen.

Als aus Befürchtung Gewissheit wurde, griff Hansi Flick kurzerhand zum Telefon. Nur wenige Stunden nachdem sich Florian Wirtz beim 0:1 im Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln das Kreuzband gerissen hatte, meldete sich der Bundestrainer persönlich beim 18-Jährigen. Flick sprach ihm Mut für die kommenden Monate zu, wünschte ihm einen optimalen Heilungsverlauf und versprach ihm die volle Unterstützung. „Er ist noch jung und wird wieder mindestens genauso stark zurückkommen, da bin ich ganz sicher“, sagte er via DFB mit Blick auf „eines der größten Talente, das der deutsche Fußball in den letzten Jahren hervorgebracht hat.“

Erst im September hatte Wirtz in Liechtenstein sein Debüt für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gefeiert. Im Anschluss absolvierte der gebürtige Pulheimer noch drei weitere Qualifikationsspiele und galt als fester Kandidat für die Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember). Angesichts der schwere seiner Verletzung, die bei Fußballprofis eine Ausfallzeit zwischen sechs und neun Monaten mit sich bringt, könnte es nun allerdings knapp mit seinem ersten großen Turnier werden.

Was für den DFB sicher ein schmerzlicher Verlust ist, könnte sich für Bayer 04 noch als Wendepunkt der Saison erweisen. Mit zehn Toren und 14 Vorlagen in 31 Partien ist Wirtz Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane. Aufgrund seiner Übersicht, Dynamik und Kreativität ist er längst zum Schlüsselspieler aufgestiegen. Bayers Aussichten, ohne den bis 2026 unter Vertrag stehenden Ausnahmekönner die Saisonziele zu erreichen, sind freilich getrübt.

In der Europa League benötigt die Werkself am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel zwingend einen Sieg gegen Atalanta Bergamo, um noch die nächste Runde zu erreichen. Der Vorsprung in der Liga auf die Plätze vier, fünf und sechs beträgt indes auch nur noch einen Punkt.