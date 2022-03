Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen nehmen einen Punkt aus Oldenburg mit

Mareike Thomaier (mit Ball) sorgte für den Endstand. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 starten stark in Oldenburg, lassen dann aber nach und retten am Ende ein 26:26-Remis. Der Ausgleich fällt 15 Sekunden vor der Schlusssirene.

Mit diesem spannenden Ende hatte zur Halbzeit wohl keiner der Anwesenden gerechnet. 16:9 führten Bayers Bundesliga-Handballerinnen zur Pause beim Tabellennachbarn VfL Oldenburg , kurz zuvor betrug der Vorsprung gar acht Tore. Und am Ende waren die Elfen froh, zumindest noch einen Zähler geholt zu haben. 15 Sekunden vor dem Ende hatte Mareike Thomaier mit einem starken Durchbruch zum Endstand von 26:26 ausgeglichen.

Die Trainer waren sich anschließend einig, dass dieses Resultat nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten gerecht und angemessen war. „Wir sind damit zufrieden. Schließlich hätten wir auch noch verlieren können. Und in unserer Situation ist ein Zähler schon viel wert“, betonte Leverkusens Coach Johan Petersson. Auch VfL-Übungsleiter Niels Bötel befand: „Das Resultat geht so in Ordnung.“