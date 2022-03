Wirtz verletzt, Vorsprung verspielt : Die Derby-Niederlage und ihre Folgen

Leverkusen Der langfristige Ausfall von Florian Wirtz wiegt schwer mit Blick auf die Ambitionen von Bayer 04 Leverkusen. In der Europa League droht der Werkself das Aus, zudem ist der Vorsprung in der Liga auf das Verfolger-Trio auf einen Zähler geschrumpft.

Am Morgen nach der folgenschweren 0:1-Niederlage im Derby gegen die Domstädter war die Stimmung auf dem Trainingsplatz des Werksklubs gedrückt. „Es sind alle extrem berührt, wenn sich ein Spieler schwer verletzt. Das war bei allen spürbar“, sagte Trainer Gerardo Seoane mit Blick auf die Verletzung von Florian Wirtz. Der Nationalspieler hat sich gegen Köln einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zugezogen und wird erst in der kommenden Spielzeit wieder eingreifen können. Bei Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong, der wegen einer Verletzung am Sprunggelenk ebenfalls früh vom Platz musste, war am Montagabend noch unklar, ob und wie lange der Niederländer der Werkself fehlen wird. Was das Saison-Aus von Wirtz für Bayer bedeutet und worauf es jetzt bei der Werkself ankommt:

Was sagt der Trainer? Der Schweizer Coach von Bayer 04 probierte erst gar nicht, den Ausfall von Wirtz kleinzureden. Gleichwohl ist der 43-Jährige darauf bedacht, den Blick nach vorne zu richten. „Solche Dinge passieren im Fußball – jedes Jahr und bei allen Mannschaften“, sagte er. Jetzt gehe es darum, sportliche Lösungen zu finden. „Wir haben Spieler, die seine Rolle ausführen können.“ Jeder müsse nun mehr Verantwortung übernehmen. Kerem Demirbay, Amine Adli, Sardar Azmoun oder Paulinho könnten für Wirtz auf die Zehnerposition rücken. Auch eine Systemumstellung sei denkbar. „Es kommt auch immer darauf an, was sich bei welchem Gegner anbietet.“

Info Bayers Restprogramm in der Bundesliga Heimspiele Hertha BSC (2. April), RB Leipzig (17. April), Frankfurt (Wochenende 30. April), Freiburg (14. Mai) Auswärtsspiele Wolfsburg (20. März), Bochum (10. April), Fürth (Wochenende 23. April), Hoffenheim (Wochenende 7. Mai)

Wie sieht‘s bei den anderen Verletzten aus? Die zuletzt fehlenden Robert Andrich (Kniereizung) und Karim Bellarabi (Faserriss) haben am Montag mit der Mannschaft trainiert. Ob sie schon am Donnerstag (18.45 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo wieder mitwirken können, hängt davon ab, ob sie von der medizinischen Abteilung des Werksklubs freigegeben werden. Eine Entscheidung soll spätestens am Mittwoch getroffen werden. Patrik Schick (Faserriss) arbeitete zum Wochenbeginn individuell auf dem Rasen an seiner Rückkehr. Ob er noch vor der Länderspielpause wieder zum Kader stößt, ist fraglich.

Was bedeutet der Wirtz-Ausfall für die Ziele des Werksklubs? Mit Wirtz fehlt Seoane in den kommenden Monaten eine Stammkraft, für die es in den eigenen Reihen schlichtweg keinen Ersatz gibt. Die Werkself lebt von Wirtz‘ Kreativität, den Vorlagen und Toren des Mittelfeldspielers. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen vier Ligaspielen ist der Vorsprung auf die Verfolger bereits geschmolzen. Die formstarken Teams aus Leipzig, Freiburg und Hoffenheim sind bis auf einen Zähler an die drittplatzierten Leverkusener herangerückt. Nach dem 22. Spieltag lagen noch sieben Punkte zwischen den Rheinländern und dem Trio. Immerhin haben es die Leverkusener selbst in der Hand: Gegen alle drei Kontrahenten im Kampf um die Königsklasse spielt Bayer noch im weiteren Saisonverlauf. Mit Blick auf das Weiterkommen in der Europa League hat sich die ohnehin schwierige Ausgangslage nach der 2:3-Niederlage in Norditalien durch die Verletzungen noch einmal verkompliziert. Bei einem Sieg mit einem Tor Differenz hätte Bayer zumindest die Verlängerung erreicht. Die Auswärtstorregelung gilt nicht mehr.