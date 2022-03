Transfergeflüster : Drei kommende Stars für die Bundesliga?

Von links: Jonathan David (OSC Lille), Jordan Siebatcheu (Young Boys Bern) und Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam). Foto: FOTOS: DPA (2), IMAGO | GRAFIK: C. SCHNETTLER

Düsseldorf Echte Top-Stars werden sich die 18 Klubs in der kommenden Transfer-Periode aufgrund der Pandemie-Einbußen nicht leisten können. Wir stellen drei vielversprechende Fußballprofis vor, deren Wechsel durchaus realistisch ist und die die Liga bereichern würden.

Zugegeben, die ganz dicken Fische des europäischen Spitzenfußballs hat die Bundesliga schon seit einigen Jahren nicht mehr an der Angel. Es fischen einfach zu viele Mitstreiter im selben Teich mit deutlich besseren Ködern in Form von dicken Geldbündeln mit. Nur Rekordmeister Bayern München gelingt es ab und zu noch, einen fertigen, internationalen Top-Star in die höchste deutsche Spielklasse zu lotsen.

Also ist Kreativität gefragt. Borussia Dortmund hat es beispielsweise zur Disziplin erhoben, hoch talentierte Teenager aus dem Ausland zu verpflichten und diese früh ins Haifischbecken Bundesliga zu werfen. Haben sie sich dort freigeschwommen, werden sie zu einem deutlich höheren Preis in eine finanzstärkere Liga weiterverkauft.

Eine andere Möglichkeit ist, schon erfahrenere Spieler aus einer kleineren europäischen Liga zu verpflichten, die die Bundesliga als perfekte Zwischenstation betrachten, um sich für Klubs aus Italien, Spanien oder England interessant zu machen. Wie zum Beispiel Dortmunds Stürmer-Star Erling Haaland, der die Bundesliga seit seinem Wechsel bereichert, inzwischen aber vor dem Absprung zu einem internationalen Top-Klub steht. Wir haben drei mögliche Transfers zusammengetragen, die einen ähnlichen Weg einschlagen könnten und der Bundesliga gut zu Gesicht stehen würden.

Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam)

Bayern München wird sich im Sommer im zentralen Mittelfeld neu aufstellen. Weder Corentin Tolisso noch Marc Roca oder Marcel Sabitzer konnten sich bislang nachhaltig empfehlen. Die Zentrale ist zweifellos ein neuralgischer Punkt bei den Münchnern. Zwar haben sie dort mit den Nationalspielern Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller und Jamal Musiala gehobenes internationales Format in ihren Reihen, dennoch fehlt es in der Breite an Klassespielern – vor allem dann, wenn Stammkräfte wie zuletzt Goretzka immer wieder verletzt ausfallen.

Foto: AFP/FRANCK FIFE 27 Bilder Diese Top-Stars sind im Sommer 2022 ablösefrei

Ein möglicher Kandidat ist bereits auserkoren: Ryan Gravenberch. Der 19-jährige niederländische Nationalspieler kann mehrere Positionen in der Zentrale bekleiden, ist technisch beschlagen und verfügt über strategische Fähigkeiten. Er wäre somit prädestiniert für das von Bayern-Trainer Nagelsmann favorisierte 3-2-4-1-System.

Laut der niederländischen Tageszeitung „Algemeen Dagblad“ soll sich Gravenberch bereits auf einen Wechsel nach München festgelegt haben. Im Raum steht eine Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro. Viel Geld in Corona-Zeiten, doch die Bayern sind immer noch in der Lage, solche Summen zu stemmen.

Bei Borussia Dortmund stellt sich schon lange nicht mehr die Frage, ob ihr bester Stürmer Erling Haaland gehen wird, sondern wann. Entsprechend bereiten sich die Verantwortlichen um BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und den scheidenden Sportdirektor Michael Zorc schon für den Tag X vor.

Sicher, die norwegische Sturmgewalt wird der BVB niemals eins zu eins ersetzen können. Dennoch bieten sich im europäischen Fußball einige interessante Optionen an. Eine von ihnen ist Jonathan David. Der kanadische Nationalspieler stürmt seit Sommer 2020 für den französischen Spitzenklub OSC Lille und traf seitdem 26 Mal in 65 Ligaspielen.

Das sind zwar noch lange keine haaländischen Sphären, dennoch stimmt beim 22-Jährigen, der für Kanada immerhin 20 Tore in 27 Länderspielen markierte, das Gesamtpaket. David verfügt über eine überdurchschnittliche Sprintstärke und ist trotz seiner 1,80 Meter sehr robust und zweikampfstark.

Etwas gegen eine Verpflichtung spricht dagegen das Preisschild von womöglich 50 Millionen Euro. Eine Summe, die Dortmund selbst mit dem Erlös aus einem Haaland-Transfer nicht wird stemmen können oder wollen. Scheitern die Verhandlungen, wäre der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg eine mögliche Alternative. Nach ihm sollen die Schwarz-Gelben ebenfalls längst ihre Fühler ausgestreckt haben.

Jordan Siebatcheu (Young Boys Bern)

Bei Bayer Leverkusen könnte in diesem Sommer reichlich Bewegung in den Kader kommen. Vor allem die Offensive des Werksklubs steht im Fokus. Genauer gesagt Lucas Alario, der mit seiner Rolle hinter dem gesetzten Torjäger Patrik Schick alles andere als zufrieden ist. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Argentinier im Juli seine Zelte im Rheinland abbrechen wird, um seine WM-Chancen im Winter nicht zu gefährden.

Als Ersatz hat Bayer bereits den Iraner Sardar Azmoun im Winter von Zenit St. Petersburg verpflichtet. Doch was ist, wenn in ein paar Monaten auch noch Top-Torjäger Schick geht? Der Tscheche hat sich mit seiner fantastischen Quote von 20 Treffern in 20 Liga-Einsätzen längst ins Interesse der internationalen Top-Klubs geschossen.

Foto: AP/Andre Penner 62 Bilder Die teuersten Transfers aller Zeiten

In Leverkusen wird man sich deshalb mit Sicherheit für den Fall der Fälle wappnen. Ein möglicher Nachfolger könnte Jordan Siebatcheu sein. Der 25-Jährige spielt seit September 2020 für die Young Boys Bern in der Schweiz und hat sich in dieser Saison zum zuverlässigen Torjäger gemausert. Seine Bilanz: 38 Pflichtspiele und 22 Treffer.

Hinzu kommt, dass Bayer-Coach Gerardo Seoane Siebatcheu bereits aus gemeinsamen Tagen in der Schweiz kennt und dessen offensiver Ansatz wie maßgeschneidert auf den konter- und kopfballstarken Angreifer passt. Mit einem geschätzten Marktwert von rund fünf Millionen Euro wäre der US-Nationalspieler durchaus erschwinglich. Allerdings könnten etwaige Interessenten – vor allem aus der englischen Premier League – den Preis noch in die Höhe treiben.

(lonn)