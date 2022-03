Syndesmoseriss : Für Bayers Jeremie Frimpong ist die Saison beendet

Leverkusen Jeremie Frimpong ist nach dem Kreuzbandriss von Florian Wirtz der zweite langfristige Ausfall der Werkself. Die beiden Stammspieler zogen sich ihre Verletzungen in der ersten Halbzeit des Derbys gegen Köln zu.

Bayer 04 Leverkusen muss für den Rest der Saison auf Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong verzichten. Der Niederländer erlitt während des rheinischen Duells mit dem 1. FC Köln (0:1) am vergangenen Sonntag einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk. Das teilte der Verein am Dienstagmittag mit. Die Diagnose ergab eine MRT-Untersuchung, der sich der 21-Jährige am gestrigen Montag unterzog. Er muss operiert werden und wird erst in der kommenden Spielzeit wieder für die Werkself auflaufen können.