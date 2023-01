Pumps, Sylt-Urlaub, Silvester-Video Christine Lambrechts Pannenliste

5000 Helme: Als Russland im Januar 2022 Truppen an der ukrainischen Grenze aufmarschieren lässt, verkündet sie im Verteidigungsausschuss des Bundestages, dass Deutschland 5000 militärische Schutzhelme an das bedrohte Land liefere. Die sei ein „ganz deutliches Signal: Wir stehen an Eurer Seite“, sagt Lambrecht. Bei den Ukrainern kommt das nicht gut an. Der damalige Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, spricht von einer „reinen Symbolgeste“. Die Ukraine fordert Waffenlieferungen im großen Stil aus Deutschland.