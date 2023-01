Nachfolge von Lambrecht Personal-Poker und kein Ausweg

Umso erstaunlicher ist es, dass der Kanzler am Montag noch keinen Nachfolger präsentieren konnte. Lambrecht soll schon längere Zeit mit dem Gedanken gespielt haben, das Amt niederzulegen. Innenministerin Nancy Faeser will in Hessen antreten - auch ihr Amt könnte also im Laufe des Sommers zur Disposition stehen. Die Personal-Reserve in der Partei scheint nicht besonders groß. Zumal dann, wenn der Kanzler an der Parität festhalten möchte.