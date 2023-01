Union zum möglichen Lambrecht-Rücktritt „Auch Frau Faeser muss sagen, was sie will“

Frei Die Bundesregierung strotzt nicht vor Leistungsträgern in dieser schwierigen Zeit und gibt insgesamt kein gutes Bild ab. Auch Innenministerin Faeser kann sich offenbar nicht entscheiden, ob sie in Hessen Spitzenkandidatin werden will. Aber die Bundesinnenministerin ist in dieser Situation ebenfalls stark gefordert. Deswegen sollte sie jetzt dringend sagen, was sie will und wo sie hin will.