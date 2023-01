Christine Lambrecht Ministerin des Missverständnisses

Die SPD-Politikerin hat in den bisher 13 Monaten im Amt keine ganz große Affäre zu bewältigen gehabt, keinen Klopper in der Sache. Doch viele kleine Fehler und persönliche Geschmacksverirrungen haben sich am Ende summiert: mit Stöckelschuhen auf Truppenbesuch im Wüstensand von Mali, ein in sozialen Netzwerken verbreitetes Foto ihres Sohnes beim Mitflug in einem Regierungshubschrauber, wo Lambrecht noch ein Gerichtsurteil brauchte, ehe sie preisgab, wer das Foto gemacht hatte: sie selbst. Sie rief Bundesinnenministerin Nancy Faeser zur Unzeit zur SPD-Spitzenkandidatin in Hessen aus und brachte die Parteifreundin damit in Erklärungsnot. Zuletzt ein privat gedrehtes Silvestervideo mit Böllergeräuschen im Hintergrund, als stünde Frau IBuK im Krieg. Abteilung: unpassend bis daneben. Hinzu kamen Pannen beim Schützenpanzer „Puma“, den Deutschland der Nato für die Schnelle Eingreiftruppe gemeldet hatte. Sicherheitshalber hatten die Bundeswehr-Planer den alten Schützenpanzer „Marder“ von vorneherein miteingeplant, man weiß ja nie.