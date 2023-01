Rücktritt von Christine Lambrecht Das unregierbare Ministerium

Christine Lambrecht macht es schriftlich. Neun Zeilen müssen genügen. Die Ministerin, die sie an diesem Vormittag noch ist, will selbst nicht mehr öffentlich auftreten. Seit Monaten steht die SPD-Politikerin in der Kritik – auch durch selbst verursachte Fehler, zuletzt ein total verunglücktes, privat aufgenommenes Silvestervideo. „Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person“ lasse eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über Bundeswehr und ihre Soldatinnen und Soldaten wie auch über sicherheitspolitische Weichenstellungen kaum zu. „Ich habe mich deshalb entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen“, so die SPD-Politikerin. Die „wertvolle Arbeit“ der Soldatinnen und Soldaten müsse im Vordergrund stehen. Lambrecht ist an diesem Montag 13 Monate und acht Tage Bundesministerin der Verteidigung, mit die kürzeste Stehzeit, die ein(e) Amtsinhaber(in) auf diesem Posten je hatte. Nur Rupert Scholz (CDU) hielt sich mit elf Monaten zwischen Mai 1988 und April 1989 noch kürzer an der Spitze dieses hochkomplizierten Ministeriums. Lambrecht bittet Bundeskanzler Olaf Scholz um Entlassung. Vermutlich fällt eine große Last von ihr, dass sie aus einem Amt scheiden kann, in dem sie letztlich nie richtig angekommen ist. Militärisches blieb der Juristin fremd. Dass am Sonntag auch noch die Feuerwehr vor ihrer Berliner Wohnung anrücken musste, weil Zeugen eine „Rauchentwicklung“ gemeldet hatten, wie „Bild“ berichtet, passt zur Lage. Es läuft einfach nicht.