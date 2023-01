Vita in Bildern Das ist Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht

... , es hagelte aber Kritik, als die Details der Reise durch einen Bericht des „Business Insider“ bekannt wurden. Es sind nicht nur die hämischen Kommentare im Internet, die sich am 9. Mai 2022 um den Begriff „Helikopter-Mutter“ drehen, der eigentlich einen übergriffig-wohlmeinenden Kontrollzwang in der Erziehung beschreibt. „Das zeugt von mangelndem Fingerspitzengefühl“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU) in Berlin. Der Vorgang habe „ein Geschmäckle“, wie man in seiner Heimat sage. „Es gibt Dinge, die sind verboten. Und es gibt Dinge, die macht man einfach nicht.“