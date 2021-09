Nach Triell : FDP, Linke und AfD kritisieren Themensetzung der TV-Diskussion

Berlin Nach dem Triell in ARD und ZDF haben sich die Spitzenkandidaten der Oppositionsparteien kritisch geäußert und dabei besonders die Themenauswahl bemängelt. Auch andere Politiker äußerten sich zum Dreikampf.

Kritik kam auch von AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla . "Über die wirklichen Probleme der Deutschen hat man kaum gesprochen", sagte Chrupalla am Sonntagabend im ZDF. So sei es wenig um die Themen Rente und Steuern gegangen, die hohe Inflation sei "mit keinem Wort erwähnt" worden, sagte Chrupalla. Die "wirklichen Sorgen und Probleme des Mittelstands, der Mittelschicht" seien nicht vorgekommen.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich trotz anhaltend schlechter Umfragewerte für Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) optimistisch über einen Erfolg bei der Bundestagswahl in zwei Wochen geäußert. „Wenn Sie in einer so schwierigen Situation sind, kann man ja aus einer solchen Sendung nicht erwarten, dass da Revolutionen passieren“, sagte der stellvertretende CDU-Chef am Montag bei seinem Eintreffen zu Beratungen der Führungsgremien seiner Partei in Berlin. Bouffier sprach von „viel Kaffeesatzleserei“.