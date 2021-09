TV-Diskussion zur Bundestagswahl : Nach dem Dreikampf folgt der Vierkampf

Christian Lindner (FDP) mit den Spitzenkandidaten Janine Wissler (Linke), Alice Weidel (AfD) und Alexander Dobrindt (CSU) im Vierkampf diskutieren. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Die Kanzlerkandidaten durften am Sonntag miteinander diskutieren und die Prime-Time-Sendezeit für ihren Wahlkampf nutzen. Nun folgt am Montagabend in der ARD der Vierkampf der Spitzenkandidaten der FDP, Linken, AfD und CSU.

Am Montagabend positionieren sich in einem TV-Vierkampf die Spitzenkandidaten von FDP, Linken, AfD und CSU. FDP-Chef Lindner, die Linken-Vorsitzende Janine Wissler, AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt treffen um 20.15 Uhr in der ARD aufeinander.

In der 75-minütigen Livesendung geht es um die unterschiedlichen Politikvorstellungen, die Schwerpunkte der Parteien und ihre Koalitionspräferenzen. Moderiert wird die Sendung von Ellen Ehni (WDR) und Christian Nitsche (BR).

(june/AFP/dpa)