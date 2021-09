Nach TV-Triell : ZDF-Blitzumfrage sieht Scholz vorne

Berlin Der Sonntagabend stand ganz im Zeichen des Wahlkampfs: Die drei Kanzlerkandidaten beantworteten im zweiten Triell erneut Fragen - und wieder gibt es bei den Zuschauern einen klaren Sieger. Bezogen auf die Erwartungen der Kanzlerkandidaten überraschte der Umfrage nach vor allem Annalena Baerbock positiv.

In der Fernsehdebatte der drei Kanzlerkandidaten hat sich laut einer ZDF-Blitzumfrage unter Zuschauern am Sonntagabend SPD-Kandidat Olaf Scholz vergleichsweise am besten geschlagen. 32 Prozent der befragten Zuschauer entschieden sich für ihn, dahinter lag Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit 26 Prozent, Armin Laschet kam auf 20 Prozent. 21 Prozent sahen bei der Frage, wer sich am besten geschlagen habe, keinen großen Unterschied. Die Ergebnisse veröffentlichte das ZDF im „heute journal“, das direkt an das TV-Triell anschloss.