Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin : Amri-Untersuchungsausschuss legt seinen Bericht vor

Berlin Zwölf Menschen sterben bei dem Anschlag, den ein Islamist im Dezember 2016 in Berlin verübt. Für ihre Angehörigen und für die Verletzten, die zum Teil bis heute unter den Folgen leiden, war wichtig, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Doch es gibt noch Unklarheiten.

Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt hat seinen rund 1900 Seiten starken Abschlussbericht zu Behördenfehlern vor und nach der Tat abgeliefert. Er wurde am Montag in Berlin Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übergeben. Die Fraktionen von FDP, Grünen und Linkspartei gaben zudem ein sogenanntes Sondervotum ab, in dem sie ihre in einigen Punkten abweichende Meinung festhielten.