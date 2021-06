Explosion in Manchester im Jahr 2017 : Fehler erleichterten Anschlag auf Ariana-Grande-Konzert

Explosion in Manchester im Jahr 2017

Menschen nehmen einen Tag nach dem Anschlag auf ein Ariana-Grande-Konzert im Jahr 2017 an einer Mahnwache in Manchester teil. Foto: AFP/BEN STANSALL

Manchester 22 Menschen starben 2017 bei einem Konzert von Popstar Ariana Grande. Eine Kommission hat untersucht, wie es zu dem Terroranschlag kommen konnte. Nun stellt sie ihren Bericht vor.

Schwere Sicherheitsmängel haben einem Untersuchungsbericht zufolge das tödliche Terrorattentat auf das Konzert von Ariana Grande in Manchester 2017 erleichtert. Es seien mehrere Möglichkeiten verpasst worden, Leben zu retten, sagte der Chef der Untersuchungskommission, John Saunders, am Donnerstag. So hätten Mitglieder des Sicherheitsdienstes nicht richtig reagiert. Zudem sei das Foyer der Manchester Arena nicht flächendeckend von Kameras erfasst worden, auch seien dort keine Polizisten stationiert gewesen.