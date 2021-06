FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic : „Er hat die Unwahrheit gesagt“

Interview Berlin Als Lehre aus dem Maut-Debakel will die FDP die Beteiligung des Parlamentes beim Abschluss von Verträgen mit hohen finanziellen Folgen für die Steuerzahler deutlich stärken. Der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic spricht über die Ergebnisse des Maut-Untersuchungsausschuss und Rechtsbrüche von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Luksic Sieben Zeugen haben dargelegt, dass es ein Angebot gab an den Verkehrsminister, die Vertragsunterzeichnung und damit die Maut zu verschieben. Herr Scheuer konnte sich daran allerdings zunächst nicht erinnern; in seiner zweiten Befragung hat er dies dann bestritten. Seitens des Ministeriums gab es merkwürdigerweise zu den Gesprächen mit den Betreibern keine Verschriftlichung. Insofern glaube ich, dass Scheuer die Unwahrheit gesagt hat.

Luksic Erstens wollte Frau Merkel keine Kabinettsumbildung. Wir wissen ja, wie zögerlich die Kanzlerin nicht nur in Personalfragen ist. Zweitens hat Herr Söder seine schützende Hand über Scheuer gehalten. Er sollte die Fehler, die beim Prestigeprojekt der CSU gemacht wurden, auch ausbaden und damit Söder aus der Schusslinie nehmen. Dann kamen die Corona-Krise und der Wirecard-Skandal, so dass die Aufmerksamkeit hinsichtlich des Maut-Debakels nachgelassen hat. Die Erkenntnisse des Ausschusses reichen allerdings für drei Rücktritte.

Luksic Wir haben von Anfang an davor gewarnt, dass eine Maut nur für ausländische Fahrer europarechtlich nicht funktionieren wird. Auch, dass die Bürokratiekosten für so ein Vorhaben viel zu hoch sein werden. Das hat sich bestätigt. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die Organisationsstrukturen innerhalb des Ministeriums geändert werden. So arbeitet die Vergabestelle nicht wirklich unabhängig. Das Haushaltsreferat wurde zum Teil extra ausgenommen. Vor allem aber muss die Parlamentsbeteiligung bei Verträgen mit so hohen finanziellen Auswirkungen deutlich gestärkt werden.