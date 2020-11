Untersuchungsausschuss : Der Fall Amri und die Lücken in der Terrorabwehr

Berlin

Ein reumütiger BKA-Präsident, eine spürbare Verbesserung der Terrorabwehr, aber weiterhin Schwachstellen – das sind zentrale Erkenntnisse dieser 107. Sitzung des Breitscheidplatz-Untersuchungsausschusses an diesem Donnerstag. Er zieht sich bis in die Nacht hin. Blutrot leuchtet der Abendhimmel bereits über Berlin, als Holger Münch, seit sechs Jahren Chef des Bundeskriminalamtes und nun schon in der fünften Stunde seiner Ausschussbefragung, zu einer vielsagenden Formulierung greift: „Das ist hinreichend unklar.“

Dieses Mal bezieht er sich darauf, dass die Behörden immer noch nicht die Flucht von Anis Amri lückenlos aufgeklärt hat, immer noch nicht wissen, mit wem der tunesische Asylbewerber vor und nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt zu Füßen der Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016 in Kontakt stand, wer ihm geholfen haben könnte, wer ihn vermutlich sogar per Chat gesteuert haben soll. Immerhin: Dessen Identität hat das BKA inzwischen geklärt und versucht seiner habhaft zu werden. Nach fast vier Jahren.

Nach fast vier Jahren geht Münch auch von den üblichen Behörden-Aussagen im Ausschuss ab, die bislang vor allem nach dem Muster abliefen: Wir haben alles richtig zu machen versucht, die anderen haben schlecht gearbeitet. Gleich im halben Dutzend räumt Münch Fehler und Pannen ein. Und er geht auch in die Offensive in einer zentralen Frage, in der sich das BKA bislang im Clinch auch mit den NRW-Behörden befand: Ob NRW das BKA nun förmlich, indirekt oder andeutungsweise gebeten hat, den Fall des hochmobilen Amri zu übernehmen, ist für Münch zwar weiterhin sehr zweifelhaft – letztlich aber zweitrangig: „Wenn wir gebeten worden wären, hätten wir es abgelehnt.“ Das sagt ausgerechnet der BKA-Chef in dem heutigen Wissen, dass Amri im Begriff stand, als islamistischer Kämpfer ein Attentat zu begehen.

Doch die Ressourcen, das hat Münch in einem einstündigen Eingangsstatement bereits unterstrichen, hielten mit der Dynamik der islamistischen Terrorbedrohung nicht stand. 158 Gefährder zählte das BKA im Jahr 2014 – zwei Jahre später bewegte sich ihre Zahl auf 500 zu. Münch deutet an, dass im Sommer 2016, als Amris Tun und Tatvorbereitungen aus dem Blickfeld der Behörden gerieten, eine Reihe von Personen unter starkem Kräfteaufwand observiert wurden, weil hier internationale Bezüge vorgelegen hätten und Anschläge wie in Paris befürchtet worden seien. Amri dagegen, so seine Überzeugung von 2016, hätte ja gut in Absprache der Polizei in NRW und der in Berlin verfolgt werden können. Und wegen seiner Kriminalität auch eingesperrt und abgeschoben werden können.

Wie fatal sich dagegen das fehlende Zusammenwirken der Sicherheitsbehörden auswirkt, wurde auch Münch schlagartig am Abend des 19. Dezembers klar – mit persönlichen Berührungen. Er sei mit seiner Frau und einem befreundeten Paar gerade auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin gewesen, seine Freunde hätten erst eine halbe Stunde vor dem Anschlag mit dem gekaperten Lkw den Breitscheidplatz verlassen, als sich die Nachricht verbreitete. „Das hat sich bei allen eingebrannt“, versichert Münch.

Und er beschreibt, wie sich die Behörden in der Zwischenzeit bemühten, mit Technik, Strategie und Personal auf Augenhöhe mit den Terrorgefahren zu kommen. Eine eigene Abteilung zur Terrorabwehr ist beim BKA entstanden. Sie soll künftig 809 Mitarbeiter umfassen, derzeit jedoch sind es 425. Und nun sorgt sich Münch, dass die geplanten Ausweitungen des Kampfes gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität zum Teil mit diesen Kräften verrechnet werden könnten. Nach den Anschlägen von Dresden, Paris, Nizza und Wien, hat er die Hoffnung, dass sich der Bund das nochmal überlegt.

„Keine eigene Zuständigkeit“ hat das BKA, so Münch, bei potenziellen Terroristen, um die sich zunächst die Landesbehörden zu kümmern hätten. Zum Zeitpunkt des Amri-Attentates aber gab es nur in elf Bundesländern Regelungen zur Überwachung der üblichen Täter-Kommunikation, nur in zwei zur Online-Durchsuchung. Und heute, vier Jahre nach dem Anschlag? Fehlen immer noch zwei Bundesländer bei der sanften Überwachung und elf bei der intensiveren. Auch der internationale Datenaustausch über mutmaßliche Dschihadisten ist zwar deutlich besser geworden – aber nur acht EU-Staaten beliefern sich auch wirklich mit allem, was sie gegenseitig brauchen. So klagt denn Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic, dass es in der EU angesichts länderübergreifender islamistischer Bedrohung nach wie vor nicht einmal eine einheitliche Definition dessen gibt, was denn überhaupt ein Gefährder ist und wie man mit ihm umgehen sollte.