Vor der Sommerpause : GroKo will Regelungen zur Innenpolitik bis Freitag unter Dach und Fach bekommen

Berlin In der letzten Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause möchten Union und SPD ein Gesetzespaket durchbringen. Es geht unter anderem um das Verbot der Hamas-Flagge und ein Einbürgerungsverbot bei Antisemitismus.

Die große Koalition will kurz vor der parlamentarischen Sommerpause noch ein umfangreiches Gesetzespaket zur Innen- und Rechtspolitik unter Dach und Fach bringen. Die Gesetze sollen am frühen Freitagmorgen im Bundestag beschlossen werden, um dann am Vormittag den Bundesrat passieren zu können, wie der SPD-Rechtsexperte Johannes Fechner am Montag in Berlin sagte.