Einschätzung des sächsischen Verfassungsschutzes : Rechtsextremisten zieht es nach Sachsen – zum Beispiel aus NRW

Bei einem Corona-Protest in Leipzig werden Schilder mit Foto-Montagen von Lauterbach, Ramelow, Merkel und anderen in Sträflingskluft und mit dem Wort „schuldig“ und „Angela, das Volk ist da!“ von Demonstrierenden der Stuttgarter Initiative „Querdenken“ hoch gehalten. In Sachsen störe es die Menschen nicht, gemeinsam mit Rechtsextremen gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Foto: dpa/Sebastian Kahnert