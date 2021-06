„Chaotische Protestpartei“ : Ex-Vorsitzende Frauke Petrys teilt gegen AfD aus

Berlin Sie gehörte selbst jahrelang zur Führungsriege der Alternative für Deutschland (AfD). Bei der Vorstellung ihres Buches teilte Frauke Petry nun gegen ihre ehemalige Partei aus. Was sie gesagt hat.

Die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry sieht ihre Ex-Partei auf dem Weg in die politische Bedeutungslosigkeit. Die AfD sei heute mehr als noch vor Jahren „eine chaotische Protestpartei“, sagte die fraktionslose Bundestagsabgeordnete am Freitag bei der Vorstellung ihres Buches „Requiem für die AfD“ in Berlin.