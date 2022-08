Wer sind die Kandidaten? : Alle Infos zur RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ auf einen Blick

Foto: RTL/Stefan Gregorowius 10 Bilder Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2022

Düsseldorf Auch in diesem Jahr schickt RTL wieder „Promi“-Paare in den Urlaub nach Bocholt im Westmünsterland. Ex-Fußball-Profi Mario Basler und Kader Loth sind mit ihren Partnern dabei. Wen und was erwartet die Zuschauer in dieser Staffel sonst noch? Alle Infos im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwischen Tränen, Streit und zweideutigen Pärchen-Spielen kämpfen Prominente auch in diesem Jahr wieder um den begehrten Sieg im „Sommerhaus der Stars“. Die vorherige Staffel war geprägt von Streit, Stress und toxischen Beziehungen. In der Epilog-Folge, in der sich alle Paare noch einmal aussprechen können, kam es zur Abrechnung mit „Toxic Mike“ Mike Cees-Monballijn, dessen chauvinistisches Verhalten gegenüber seiner Frau, der Schauspielerin Michelle Monballijn, kritisiert wurde. Immerhin verlobte sich das Siegerpärchen Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt nach der Show in Paris. Bleibt abzuwarten, wie sich die diesjährigen Mitbewohner auf Zeit schlagen werden.

Wie funktioniert das „Sommerhaus der Stars“?

In der nun siebten Staffel der RTL-Trash-Show kämpfen Deutschlands Stars und Sternchen um den Titel „Das Promipaar 2022“. In verschiedenen Spielen müssen sie gegeneinander antreten. Wer fliegt, entscheiden nicht die Zuschauer, sondern die Teilnehmer selbst. Am Ende winken dem Sieger-Paar 50.000 Euro. In den Staffeln 1 bis 4 zogen die Promi-Paare in eine Villa in Colares, nahe Lissabon, Portugal. Bereits in den letzten beiden Jahren fand die Produktion wegen der Corona-Pandemie in Deutschland auf einem Bauernhof in Bocholt statt. Auch 2022 wird wieder im Westmünsterland gedreht.

Wann ist der Starttermin für das „Sommerhaus der Stars“ 2022?

In der zweiten Maiwoche haben die ersten Paare den Bauernhof bezogen und werden drei Wochen lang die Höhen und Tiefen des Paarlebens intensiv kennenlernen. Ausgestrahlt werden die zehn Folgen ab September auf RTL und RTL+ im wöchentlichen Rhythmus.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 31. August 2022 auf RTL+; 7. September 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 2: 7. September 2022 auf RTL+; 11. September 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 3: 11. September 2022 auf RTL+; 14. September 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 4: 14. September 2022 auf RTL+; 18. September 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 5: 18. September 2022 auf RTL+; 21. September 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 6: 21. September 2022 auf RTL+; 25. September 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 7: 25. September 2022 auf RTL+; 28. September 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 8: 28. September 2022 auf RTL+; 2. Oktober 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 9: 2. Oktober 2022 auf RTL+; 5. Oktober 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 10: 5. Oktober 2022 auf RTL+; 9. Oktober 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Hat die Corona-Pandemie noch Auswirkungen auf das „Sommerhaus der Stars“?

Auch in diesem Jahr wird der Kampf um den Titel „Das Promipaar 2022“ nicht in Portugal ausgefochten, sondern in Deutschland. Das Sommerdomizil steht am Niederrhein: Die Promis kämpfen auf einem Bauernhof in Bocholt um die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Welche Promis sind beim „Sommerhaus der Stars“ 2022 dabei?

"Bauer sucht Frau"-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31)

Rapper, Modedesigner und Reality-Star Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Reality-Queen Kader Loth (49) und Ismet Atli (51)

YouTube-Star Marcel Dähne (28) und Lisa Weinberger (24)

Kultfußballer Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

Fußball-Original Sascha Mölders (37) und Yvonne Mölders (42)

Schauspieler Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39)

Wer sind die bisherigen Gewinner vom „Sommerhaus der Stars“?

Sieger der ersten Staffel 2016 waren Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan (26). 2017 gewannen Nico Schwanz und seine Freundin Saskia Atzerodt. Staffel 3 entschieden Bauer-sucht-Frau-Paar Uwe Abel und seine Ehefrau Iris Abel für sich und 2019 gewannen Love-Island-Teinehmer Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter. 2020 gewannen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Andreas und Caro Robens. Im letzten Jahr waren Dominik Schmitt und „Unter uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel siegreich in Staffel 6.

(anst/dw)