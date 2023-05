Teilnehmer, Sendetermine, Stream Was Sie zur RTL-Show „Bauer sucht Frau“ 2023 wissen müssen

In den neuen Folgen der RTL-Kuppelsendung begleitet die Show Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta und 16 Bauern, die sich in diesem Jahr auf die romantische Suche nach der großen Liebe einlassen. Sicher ist: Ob Rinderzüchter, Milchbauer oder Pferdewirtschaftsmeisterin: Sie alle hoffen, bei „Bauer sucht Frau“ endlich von Amors Pfeil getroffen zu werden. Wer sind die 17 einsamen Herzen, die bei der RTL-Show in diesem Jahr auf die große Liebe hoffen?