Paartherapie nach „Sommerhaus“-Finale eskaliert : „Selbst im Mittelalter haben Männer ihre Frauen besser behandelt“

Schauspielerin Michelle Monballijn (42) und Mike Cees-Monballijn (33). Foto: TVNOW/RTL

Köln Der als versöhnliche Paartherapie begonnene Epilog der Staffel „Sommerhaus der Stars“ entwickelt sich schnell zur Abrechnung mit „Toxic Mike“. Vor allem das zweitplatzierte Paar geht ihn für sein chauvinistisches Verhalten gegenüber seiner Frau massiv an.

Es sollte das große Wiedersehen aller teilnehmenden Paare nach der finalen Show vom „Sommerhaus der Stars“ werden. Lars und Dominik waren aus der Show als strahlende Sieger hervorgegangen und hatten sich aus lauter Freude danach in Paris das Ja-Wort gegeben. Doch statt gefühlsdusseliger Wiedersehensfreude hatte die einstündige Talkshow auf der gediegenen Couch-Landschaft in den Produktionshallen des TV-Senders RTL etwas von Gruppentherapie. Keine, bei der man sich gegenseitig Mut zuspricht, sondern gnadenlos das äußert, was einem am anderen Pärchen am meisten gestört hat. Und das war vom Sender offenbar tatsächlich so beabsichtigt, denn den Paaren wurde eine Paartherapeutin an die Seite gesetzt.

Moderatorin Frauke Ludowig frohlockt, so, als sei das Schauspiel, das dem Zuschauer bei der sechsten Staffel von den über zwei Wochen im Bocholter Tollhaus zusammengepferchten D-Promis geboten wurde sowas wie der Sinn des menschlichen Seins: „Wir haben verschiedene Beziehungsmodelle kennengelernt. Es gab Streit, es gab Stress, es gab toxische Beziehungen, es gab aber auch Paare, die ein bisschen näher aneinandergerückt sind.“ Die Sendung sei dazu da, um über Konflikte zu sprechen, und sich zu versöhnen.

Und tatsächlich gibt es eine Versöhnung: Mola entschuldigt sich bei der spirituellen Jana dafür, hinter ihrem Rücken über sie gelästert zu haben, weil sie Gebetsketten auf sein Jesuskreuz gehängt hatte. Doch dann ist es schnell vorbei mit all der Harmonie, als die Runde auf „Toxic Mike“, wie die Fans ihn getauft haben, zu sprechen kommt. :

Mike, der in fast jeder Sendung mit chauvinistischen Sprüchen und kontrollhaftem Verhalten gegenüber seiner Frau Michelle aufgefallen war, bekommt die volle Breitseite zu spüren. Michelle dagegen verteidigt ihn und sucht die Schuld auch bei sich selbst. „Ich muss damit umgehen, dass ich mich häufig nicht durchgesetzt, das mit mir machen lassen habe und das ärgert mich“, sagt sie. Mike erträgt die Schmähungen stoisch und lässt sich im Gegensatz zu vielen Momenten der vorausgegangenen Folgen nicht aus der Ruhe bringen. Dann zeigt er sich überraschend reumütig – zunächst.

In den Sendungen schien es noch seine vordringlichste Mission zu sein, zu verhindern, dass die Fernseh-Öffentlichkeit nackte Haut von Michelle zu sehen kriegt. In einer TV-Show, deren Konzept es ist, mit Kameras in jedem Winkel in die Privatsphäre der Kandidaten vorzudringen. Gleichzeitig suchte er ständigen Körperkontakt, befingerte Michelle vor den Kameras am Hintern und verfolgte sie sogar auf die Toilette, ließ er keinen Freiraum, verbot ihr den Kontakt mit anderen Paaren und schimpfte auch noch auf sie ein, als sie weinte. Spätestens als Michelle Partner Mike offenbarte, dass sie 18 Jahre zuvor mal mit Mola zusammen war, jener Mola, der die Partnerschaft von Mike und Michelle als „toxische Beziehung“ bezeichnet hatte, schwebte eine Wolke des Zorns über dem Zusammenleben.

Auf der Therapiecouch formuliert nun eine öffentliche Entschuldigung. „Ich muss mich bei meiner Frau für mein Verhalten entschuldigen, ich habe mich da zum Teil selbst nicht wiedererkannt und mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht.“ Im Laufe der Sendung seien einige Probleme bei ihm hochgekommen, die er glaubte, überwunden gehabt zu haben. „Es war unangenehm, das im Nachhinein zu sehen.“ „Bullshit“, ruft Ben erzürnt dazwischen, „ich kann mir das gar nicht reinziehen“

Ben, der sich als Transgender-Aktivist einen Namen gemacht hat, kann nicht mehr an sich halten: „Ich bin einfach so sauer, so enttäuscht. Dieses zwanghafte Männlichsein, wenn das für dich männlich ist – das beschämt mich, das macht mich so fertig. Selbst im Mittelalter haben die Männer ihre Frauen besser behandelt.“, sagt er und drückt sein Bedauern aus, Mike auch noch so lange verteidigt zu haben, weil er glaubte, er habe ein gutes Herz. „Du sitzt jetzt hier, machst einen auf Saubermann, aber ich wette: packt man euch beide in einen Raum, dann drehst du wieder auf: Ich bin durch mit dir“, sagt Ben in Richtung Mike und winkt ab.

Als Mike versucht eine Nebelkerze zu werfen, weil Ben Details aus einem privaten Telefonat an die Presse durchgestochen habe, springt Sissi ihrem Partner zur Seite: „Das hat damit überhaupt nichts zu tun, Mike. Man hat eindeutig gesehen, dass du Hilfe brauchst. Ich habe eine Freundin, die war genau mit so einem Typen wie dir verheiratet. Ich habe mitbekommen, wie sie immer klein gehalten und unterdrückt worden ist, ihr eingetrichtert wurde, dass sie nichts ist ohne ihn. Das ist das, was wir gesehen haben.“ Schließlich habe Michelle nicht mehr sie selbst sein dürfen, Mike ihr vorgeschrieben, was sie anziehen und mit wem sie sprechen dürfe. Und Ben hat für Michelle nur einen Ratschlag: „Lauf! Renn weg, du hast was besseres verdient!“

Michelle nimmt in diesen Momenten der Anschuldigung eine Verteidigungshaltung ein, von zu Hause kenne sie das nicht und sie sei eigentlich keine Frau, die klein beigebe. Die Moderatorin fragt: „Warum hast du das mit dir machen lassen?“ Es habe auch Momente gegeben, wo sie sich dem widersetzt habe, sagt Michelle – ein sichtlich mitgenommener Ben murmelt vor sich hin „Ich halt das hier nicht mehr aus“. Sie habe sich zurückgenommen, sagt Michelle „weil mein Mann das gebraucht hat. Es wäre sonst eskaliert“. Darauf Sissi verzweifelt: „Warum beschönigst du denn alles?“

Für Mike sind die Verteidigungsreden seiner Frau eine Vorlage. Seine anfängliche Reue verliert sich in Ausflüchten: „Es ist wie eine Art Rausch“, sagt er über seine Wutausbrüche. „Es war halt auch eine Extremsituation. Ich konnte in dem Moment nicht anders damit umgehen.“. Er macht auch die Pandemie dafür verantwortlich, dass man sich erst daran gewöhnen müsse, den Partner auch mal loszulassen.

Auftritt Paartherapeutin: „Das, was ich gesehen habe, war toxisch, weil beide nicht glücklich waren. Ihr löst gegenseitig etwas in euch aus. Und ich glaube, das passiert nur, weil es Liebe ist.“ Daran könne man aber arbeiten. Mike und Michelle bekräftigen, bereits eine Therapie begonnen zu haben und es versuchen zu wollen, ihre Probleme zu besiegen. „Es hat schon eine Entwicklung stattgefunden, sonst würden wir hier nicht so entspannt sitzen“, sagt Michelle.

Die Frage dieser Staffel kam aus der Community: Warum niemand den Mumm gehabt habe, sich gegen Mike zu stellen und vor allem warum sich gerade ihre nun größten Kritiker, Ben und Sissi, gegen einen Auszug ausgesprochen haben. „Ich schäme mich dafür, nicht eingegriffen zu haben“, sagt Sissi, „aber wie hätten wir das mitkriegen können“, schließlich seien die Demütigungen meist in privaten Unterhaltungen abgelaufen und lediglich bei der Ausstrahlung im Fernsehen zu sehen gewesen. Gewinner Lars, der das Paar ebenfalls lange verteidigt hatte, sagt, dass er nicht öffentlich auf Mike einschlagen wollte.

Es scheint aber auch, als sei RTL für jede Neuauflage auf der Suche nach einer Bösewicht-Figur wie Mike. Als brauche die Sendung Macho-Sprüche, Erniedrigungen, Schuldzuweisungen, Heulkrämpfe und Wutausbrüche. Sie sind seit jeher die emotionale Butter auf dem Brot, das die Realityshow so erfolgreich macht.

(jbu)