“Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ : Wird ein TV-Macho neuer Kandidat im Dschungelcamp 2023?

Düsseldorf Nach und nach tauchen immer wieder neue Gerüchte um Kandidaten für das Dschungelcamp 2023 auf. Nachdem zuletzt unter anderem Yeliz Koc und Djamila Rowe als Teilnehmerinnen gehandelt wurden, soll nun ein echter TV-Macho in den Dschungel ziehen.

Bei dem nächsten möglichen Kandidat für das Dschungelcamp 2023 soll es sich laut „Bild“-Informationen um Luigi Birofio, auch „Gigi“ genannt, handeln. Der Reality-TV-Star nahm bisher an einigen TV-Formaten teil, fiel dabei vor allem durch seine Macho-Sprüche und die On-Off-Beziehung mit Michelle Daniaux auf. Die beiden lernten sich 2020 bei „Ex on the Beach“ kennen, nahmen gemeinsam bei der RTL+-Show „Temptation Island VIP“ teil und trafen später bei „Prominent getrennt“ und in diesem Jahr erneut bei „Ex on the Beach“ aufeinander.