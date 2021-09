Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei „Lanz“ : „Kevin Kühnert ist nicht die hellste Kerze auf der Torte der Sozialdemokraten“

Düsseldorf Bei „Lanz“ diskutierten die Gäste vor allem über die Koalitionsbildung nach der Bundestagswahl. Während SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil merklich die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hofierte, konnte diese es nicht lassen, immer wieder gegen die SPD zu sticheln.

Die Gäste:

Darum ging’s:

Der Talkverlauf:

„Wohin geht die Reise?“, diese Frage wiederholt Moderator Markus Lanz bei der Kandidatenvorstellung mehrmals, bevor er Lars Klingbeil zur erfolgreichen Wahlkampagne der SPD beglückwünscht und sich dann an FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann wendet, die er im Folgenden in ihrer Rolle als „eine Art Reiseleiterin auf höchstem Niveau“ bei den Koalitionsverhandlungen bezeichnet.

Die Rücktrittsforderungen „einzelner Abgeordneter“ gegen Laschet, wie es Reul formuliert, finden sowohl er selbst als auch Strack-Zimmermann höchst unangemessen. Dann lobt die FDP-Politikerin Reul überraschend als „exzellenten Innenminister“. Marie Agnes Strack-Zimmermann könnte ihre Sympathien für Jamaika kaum deutlicher machen, als sie weiterhin die vielen Schnittpunkte der Parteiprogramme der FDP und CDU betont. Eine Präferenz leugnet sie allerdings auf Nachfrage. Dennoch schießt sie im Laufe des Abends immer wieder gegen die SPD. Unter anderem mit dem Satz: „Kevin Kühnert ist nicht die hellste Kerze auf der Torte der Sozialdemokraten.“ Sie gibt den Ton an in dieser Sendung. Reul hält sich auffallend zurück. Journalist Alexander betont im weiteren Verlauf des Abends, dass er eine Annäherung der CDU und der Grünen nicht ausschließt, im Gegenteil. Dass er eine Jamaika-Koalition für die wahrscheinlichste Konstellation hält. Dann kommt Reul doch noch in einen Redefluss und übt vor allem Kritik an seiner eigenen Partei. Sie sei bequem geworden, habe sich schon seit einigen Jahren in eine Richtung entwickelt, die „nicht gerade preisverdächtig“ sei. „Nur den Kanzler stellen, reicht nicht.“