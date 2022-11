Debatte um Bürgergeld : Union mauert, SPD zuversichtlich, FDP macht Angebot

Ein Kunde geht in Erfurt durch die Tür des Jobcenters. Foto: dpa/Martin Schutt

Köln Das Bürgergeld ist am Widerstand der Unionsparteien im Bundesrat gescheitert, nun soll der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss finden. So argumentieren die Parteien und das kritisieren Kinderschutzbund und Paritätischer Gesamtverband.

Das Bürgergeld war am Montag am Widerstand der Unionsparteien im Bundesrat gescheitert. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll nun einen Kompromiss finden. Laut dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), wollen CDU und CSU im Vermittlungsverfahren den Verzicht auf die von der Koalition beschlossenen sanktionsfreie Vertrauenszeit erreichen. „Es darf keinen Zweifel daran gelassen werden, dass Sanktionen von Anfang an verhängt werden können“, sagte Frei der „Augsburger Allgemeinen“. Den Weg zu einem „bedingungslosen Grundeinkommen“ werde die Union nicht mitgehen.