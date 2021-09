WDR hat Entscheidung getroffen : Nemi El-Hassan wird „Quarks“ nicht moderieren

Köln Der Westdeutsche Rundfunk hat sich nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Journalistin Nemi El-Hassan vorerst dafür entschieden, die 28-Jährige die Wissenschaftssendung „Quarks“ nicht moderieren zu lassen.

Das sagte WDR-Intendant Tom Buhrow am Dienstag im WDR-Rundfunkrat. Das Problem sei in seinen Augen nicht so sehr ihre Teilnahme an einer Al-Kuds-Demonstration vor sieben Jahren, da sie sich davon klar distanziert habe. Es hätten sich aber auch aus jüngster Zeit problematische Likes von ihr in sozialen Netzwerken gefunden. „Es ist eine schwierige, schwierige Abwägung“, sagte Buhrow. Eine Moderation würde aber in jedem Fall zu einer unangebrachten Politisierung der Sendung führen. Allerdings erwäge man, El-Hassan als Autorin für „Quarks“ arbeiten zu lassen, sagte Buhrow - also nicht vor, sondern hinter der Kamera.