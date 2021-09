Termin, Kategorien, Übertragung im TV & Stream : Alle Infos zum Deutschen Comedypreis auf einen Blick

Der Deutsche Comedypreis 2021 (Symbolfoto). Foto: dpa/SAT.1

Köln Beim Deutschen Comedypreis 2021 in Köln werden wieder die besten Comedians Deutschlands geehrt. Zum ersten Mal in der Geschichte liegen nicht mehr nur die Auszeichnungen, sondern auch die Nominierungen in den Händen des Publikums.

Im vergangenen Jahr gab es eine große Neuerung: Die Jury des Deutschen Comedypreises wurde abgeschafft, die Zuschauer entschieden selbst, welche der Nominierten mit einem Preis nach Hause geht. In diesem Jahr wurde das sogar noch ausgeweitet. Der wichtigste Preis der deutschen Komik- und Entertainmentbranche wird seit 1997 jedes Jahr verliehen. Wann findet der Deutsche Comedypreis 2021 statt? Welche deutschen Komiker sind in diesem Jahr nominiert? Und in welchen Kategorien werden Preise verliehen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur diesjährigen Preisverleihung.

Wann findet der Deutsche Comedypreis 2021 statt?

Der Deutsche Comedypreis wird am Freitag, 1. Oktober 2021, um 20.15 Uhr live in Sat.1 vergeben. Erstmals konnten die Zuschauer auch schon über die Nominierten entscheiden. Bis zum 27. August konnten sie aus einer Auswahl darüber abstimmen, wer es in die Runde der potenziellen Preisträger schafft. Zusätzlich konnten auch Personen vorgeschlagen werden, die nicht in der Auswahl waren. Katrin Bauerfeind und Steven Gätjen werden die Livesendung moderieren.

In welchen Kategorien werden die Preise beim Deutschen Comedypreis 2021 verliehen?

Ab 17. September beginnt für die Zuschauer die Abstimmungsphase. Bis zur letzten Minute können sie online einzelne Komikerinnen und Komiker wählen, aber auch ganze TV Sendungen oder digitale Formate.

Auch während der Live-Sendung gibt es die Möglichkeit, telefonisch oder per SMS abzustimmen. Auch das Publikum vor Ort kann dann per Live-Voting über die Gewinner entscheiden.

Welche Comedians sind für den Deutschen Comedypreis 2021 nominiert?

Die Nominierungen für den Deutschen Comedypreis 2020 lösten heftige Kritik und eine Genderdebatte aus, weil deutlich mehr Männer als Frauen nominiert waren. Hier lesen Sie mehr dazu.

Die Auswahl der Nominierten für 2021 wird, zusammen mit den diesjährigen Kategorien, erst mit Start der Abstimmungsphase am 17. September bekannt gegeben. Dabei werden Comedy-, Kabarett- und Entertainmentformate berücksichtigt, die vom 1. Juli 2020 bis 27. August 2021 gesendet wurden.

Wo läuft der Deutsche Comedypreis 2021 live im TV und im Stream?

Lief der Deutsche Comedypreis früher bei RTL, können die Zuschauer seit vergangenem Jahr bei Sat.1. die Preisverleihung verfolgen. Dort wird am 1. Oktober ab 20.15 Uhr live im TV oder Stream auf Joyn sehen. Wer an diesem Termin keine Zeit hat, kann die Sendung problemlos als Wiederholung auf dem Streaming-Dienst Joyn ansehen. Die Basis-Version mit Werbeunterbrechungen ist kostenlos. Ansonsten gibt es die Premium-Version Joyn+, die nach einem Probemonat monatlich 6,99 Euro kostet. Wer die Sendung lieber auf dem Handy anschauen möchte, kann sich die Joyn-App herunterladen.

Wer hat 2020 gewonnen?

Nach der Debatte im vergangenen Jahr gab es in den Kategorien folgende Sieger: