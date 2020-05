Konjunkturprogramm in Corona-Krise : Familien in NRW sollen Sonderbonus erhalten

Familien in NRW sollen Sonderbonus erhalten

Konjunkturprogramm in Corona-Krise

Homeoffice mit Kindern - nur eine von vielen Belastungen für Familien in der Coronakrise. Foto: Christian Beutler/KEYSTONE/dpa Foto: dpa/Christian Beutler

Düsseldorf Politiker von CDU, FDP und SPD schlagen wegen Corona einmalige Zahlungen vor - für jedes Kind. Das soll die Konjunktur ankurbeln und Familien entlasten. Unternehmen in NRW können auf Eigenkapitalhilfen hoffen. Und: Ministerpräsident Laschet spricht sich für eine nationale Stahl-Lösung aus.

Nicht nur CDU- und FDP-Politiker im Land, auch der SPD-Teil der Bundesregierung setzt sich für einen solchen Familienbonus ein – allerdings lediglich in Höhe von 300 Euro pro Kind. Der Vorschlag stammt von Familienministerin Franziska Giffey und wird von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) unterstützt. In einer Videobotschaft hatte Scholz pauschal Hilfen für Familien, Arbeitnehmer und Branchen wie Kultur, Schausteller, Gaststätten, Hotels oder Reisebüros in Aussicht gestellt. Das Konjunkturprogramm solle dafür sorgen, „dass die Einkommen der Bürgerinnen und Bürger stabilisiert werden, ganz besonders die der Familien, die es jetzt besonders schwer haben“.