Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Laschets Familienbonus : Ein Angebot mit Nebenwirkungen

Armin Laschet und Markus Söder. Foto: dpa/Guido Kirchner

Meinung Düsseldorf Der Konkurrenzkampf zwischen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Markus Söder geht in eine neue Runde. Dieses Mal will Laschet seinen bayerischen Amtskollegen ausstechen, indem er Familien großzügige Wohltaten in Aussicht stellt und sich so als volksnaher Kanzlerkandidat in Position bringt.