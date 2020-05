„Seuchen-Politbüro“ : AfD-Vize Brandner vergleicht Corona-Politik indirekt mit Geiselnahme

Dessau Der stellvertretende AfD-Chef Stephan Brandner hat der Bundesregierung zahlreiche Verfassungsbrüche in Bezug auf die Corona-Beschränkungen vorgeworfen und sie indirekt mit Geiselnehmern verglichen.

Die Corona-Beschränkungen würden unter anderem gegen das Recht auf freie Entfaltung und das Demonstrationsrecht verstoßen, sagte Brandner am Freitagabend auf einer AfD-Veranstaltung in Dessau-Roßlau. Die Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, in der Bund und Länder ihr Vorgehen in der Krise koordinieren, bezeichnete er als „Seuchen-Politbüro“.