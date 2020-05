Antikörper-Forschung gegen Coronavirus : NRW-Landesregierung will Blutplasma-Spenden fördern

NRW-Landesregierung will Blutplasma-Spenden fördern

Düsseldorf Die normale Blutspende kennt jeder - die Plasmaspende hingegen kaum jemand. Das soll sich in NRW ändern. Landespolitiker erhoffen sich dadurch Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung soll klinische Studien zum Einsatz von Antikörpern gegen das Coronavirus unterstützen. Das fordern die Koalitionsfraktionen in einem Antrag an den Düsseldorfer Landtag. Das Parlament soll am Freitag darüber abstimmen.