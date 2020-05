Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Lockerungen in NRW : Kita-Öffnung ab 8. Juni - ein Engpass mit Ansage

Kind in Kita-Gruppe (Archivbild). Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska

Düsseldorf Schon am 8. Juni sollen die Kitas in NRW wieder öffnen - für alle Kinder. Doch die Kita-Träger warnen Eltern vor zu hohen Erwartungen: Ein Normalbetrieb sei noch nicht zu erwarten. Eltern, deren Kinder aktuell noch in der Notbetreuung sind, könnten bald sogar schlechter dastehen als bislang.