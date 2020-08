AOK besorgt : Zu wenige Hausärzte in Xanten

Zu wenige Hausärzte in Xanten

Xanten Die Krankenkasse AOK zeigt sich besorgt über die hausärztliche Versorgung in Xanten. Der Versorgungsgrad ist niedriger als anderswo im Kreis Wesel. Von einer Unterversorgung will die AOK aber noch nicht sprechen.

Xanten hat den niedrigsten hausärztlichen Versorgungsgrad im Kreis Wesel. Das geht aus dem Gesundheitsreport der AOK Rheinland/Hamburg hervor. Demnach liegt der Versorgungsgrad in Xanten bei 90,5 Prozent. In anderen Kommunen ist er zum Teil deutlich höher. Die Krankenkasse nennt folgende Zahlen: Voerde 101,8 Prozent, Wesel/Hamminkeln 103,7, Rheinberg 104,6, Moers 108,5, Kamp-Lintfort 109,7, Neukirchen-Vluyn 110,8 und Dinslaken 115,7. Der Versorgungsgrad in Xanten sei noch nicht alarmierend, erklärte die AOK auf Nachfrage. Von einer Unterversorgung werde erst bei 75 Prozent gesprochen. Barbara Nickesen, Regionaldirektorin der AOK Kreis Wesel, zeigte sich dennoch besorgt.