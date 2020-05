Eltern hatten sich dafür eingesetzt : Kinderarzt Klemens Lammert bleibt nun doch in Xanten

Xanten Xanten behält seinen Kinderarzt Klemens Lammert. Der Mediziner scheidet doch nicht aus der Praxis an der Poststraße aus. Zahlreiche Eltern hatten sich dafür stark gemacht, dass er bleibt.

Klemens Lammert leitet weiter die Kinderarztpraxis in Xanten, die vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Marien-Hospitals Wesel an der Poststraße betrieben wird. Der Mediziner und die Geschäftsführung des Marien-Hospitals haben sich darauf geeinigt, „die Zusammenarbeit unverändert fortzuführen“, wie das MVZ am Mittwoch mitteilte. „Wir freuen uns, diese Lösung gefunden zu haben, sodass wir die kinder- und jugendärztliche Versorgung in Xanten und Umgebung in bewährter Weise weiterhin sicherstellen können“, erklärte Johannes Hartmann, Geschäftsführer des Marien-Hospitals.

Viele Eltern hatten sich in den vergangenen Monaten für einen Verbleib von Lammert in Xanten eingesetzt. Mit Briefen wandten sie sich an das MVZ und Lammert. In einer Facebook-Gruppe, in der sie sich organisiert haben, verbreitete sich am Mittwoch die Nachricht von seinem Bleiben rasend schnell. „Ich freue mich sehr darüber, und es zeigt, dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen“, schrieb eine Mutter. Viele andere äußerten sich ähnlich. „Das sind tolle Neuigkeiten“, jubelte eine weitere Mutter. Eine andere schrieb, sie habe schon befürchtet, den Mediziner in den vergangenen Tagen zum letzten Mal gesehen zu haben. „Danke an alle für Eure Unterstützung.“